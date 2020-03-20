Шевченко ведет переговоры о продлении контракта, - Цыганик
20 марта, 2020, 11:54
Журналист Игорь Цыганик рассказал, что УАФ ведет переговоры с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко о продлении контракта
Об этом журналист сообщил в FootballHub в youtube.
Цыганик признался, что Украинская ассоциация футбола и Андрей Шевченко хотят продолжить совместную работу.
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"Контракт Шевченко должен закончиться летом 2020 года. Насколько я знаю, переговоры с ним идут, думаю, они хорошо закончатся, и Шевченко останется работать в сборной. У меня есть уверенность 99%", - рассказал журналист.
- Напомним, 17 марта председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины , после того как Евро перенесли на 2021 год.
- Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 на 2021.
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