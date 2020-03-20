Шевченко ведет переговоры о продлении контракта, - Цыганик

20 марта, 2020, 11:54

Журналист Игорь Цыганик рассказал, что УАФ ведет переговоры с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко о продлении контракта

Об этом журналист сообщил в FootballHub в youtube.

Цыганик признался, что Украинская ассоциация футбола и Андрей Шевченко хотят продолжить совместную работу.

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"Контракт Шевченко должен закончиться летом 2020 года. Насколько я знаю, переговоры с ним идут, думаю, они хорошо закончатся, и Шевченко останется работать в сборной. У меня есть уверенность 99%", - рассказал журналист.