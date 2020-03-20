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Espreso.tvСпорт"Барселона" решила, какому тренеру доверить новый проект

"Барселона" решила, какому тренеру доверить новый проект


фото: Reuters
В следующем сезоне с новым проектом "Барселоны" будет работать нынешний тренер команды Кике Сетьен

Об этом сообщает sport.es.

Руководство "Барселоны" больше не рассматривает Кике Сетьена как временный вариант, и сейчас доверие к главному тренеру является полным. По данным источника, и самому тренеру сообщили уже об этом. "Барселона" вернула себе лидерство в Ла Лиге и имеет хорошие шансы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В испанском клубе довольны, что тренеру удалось достичь гармонии в раздевалке команды, 61-летний специалист регулярно общается со всеми игроками и всегда перед принятием радикальных решений проводит личную беседу.

В целом под руководством Кике Сетьена "Барселона" провела 12 матчей, в 8 одержала победу, 1 встречу провела вничью, еще в 3 матчах "Барса" проиграла.

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