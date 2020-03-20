"Барселона" решила, какому тренеру доверить новый проект
20 марта, 2020, 14:32
В следующем сезоне с новым проектом "Барселоны" будет работать нынешний тренер команды Кике Сетьен
Об этом сообщает sport.es.
Руководство "Барселоны" больше не рассматривает Кике Сетьена как временный вариант, и сейчас доверие к главному тренеру является полным. По данным источника, и самому тренеру сообщили уже об этом. "Барселона" вернула себе лидерство в Ла Лиге и имеет хорошие шансы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В испанском клубе довольны, что тренеру удалось достичь гармонии в раздевалке команды, 61-летний специалист регулярно общается со всеми игроками и всегда перед принятием радикальных решений проводит личную беседу.
В целом под руководством Кике Сетьена "Барселона" провела 12 матчей, в 8 одержала победу, 1 встречу провела вничью, еще в 3 матчах "Барса" проиграла.
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
- 18 февраля бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу уйти в отставку из-за заказной кампанию травли Месси.
- 18 февраля президент Хосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал в клубе.
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