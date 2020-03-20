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Espreso.tvСпортЛидер испанского клуба может перейти в "Милан" за 40 млн евро

Лидер испанского клуба может перейти в "Милан" за 40 млн евро


фото: Getty Images
Итальянский "Милан" готов выложить за полузащитника испанского "Бетиса" Набиля Фекира 40 млн евро

Об этом сообщает Calciomercato .

По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 40 млн евро, минимальная сумма отступных за футболиста составляет 100 млн евро.

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Фекир перешел в "Реал Бетис" летом 2019 года. За это время сыграл 23 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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