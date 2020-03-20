Лидер испанского клуба может перейти в "Милан" за 40 млн евро
20 марта, 2020, 12:40
Итальянский "Милан" готов выложить за полузащитника испанского "Бетиса" Набиля Фекира 40 млн евро
Об этом сообщает Calciomercato .
По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 40 млн евро, минимальная сумма отступных за футболиста составляет 100 млн евро.
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Фекир перешел в "Реал Бетис" летом 2019 года. За это время сыграл 23 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
- 18 марта стало известно, что "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" спорят за полузащитника испанского "Атлетико" Сауля Ньигеса, который стоит 150 млн евро.
- 20 февраля стало известно, что капитан французского ПСЖ Тьяго Силва может летом присоединиться к составу "Милана" .
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