Лидер испанского клуба может перейти в "Милан" за 40 млн евро

20 марта, 2020, 12:40

Итальянский "Милан" готов выложить за полузащитника испанского "Бетиса" Набиля Фекира 40 млн евро

Об этом сообщает Calciomercato .

По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 40 млн евро, минимальная сумма отступных за футболиста составляет 100 млн евро.

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Фекир перешел в "Реал Бетис" летом 2019 года. За это время сыграл 23 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.