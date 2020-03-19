Самый дорогой футболист "Милана" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

19 марта, 2020, 16:16

Вратарь итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в английский "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах итальянского голкипера заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". 21-летний игрок уже начал изучать английский язык.

"Милан" готов продать итальянца летом, поскольку не может договориться с ним о продлении контракта, который истекает в 2021 году.

В текущем сезоне Доннарумма провел 26 матчей, пропустил 33 гола, 10 матчей вратарь провел "всухую".

Transfermarkt оценивает футболиста в 55 млн евро, что является наибольшим показателем в "Милане".