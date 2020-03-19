Самый дорогой футболист "Милана" может перейти в "Манчестер Юнайтед"
19 марта, 2020, 16:16
Вратарь итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в английский "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах итальянского голкипера заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". 21-летний игрок уже начал изучать английский язык.
"Милан" готов продать итальянца летом, поскольку не может договориться с ним о продлении контракта, который истекает в 2021 году.
В текущем сезоне Доннарумма провел 26 матчей, пропустил 33 гола, 10 матчей вратарь провел "всухую".
Transfermarkt оценивает футболиста в 55 млн евро, что является наибольшим показателем в "Милане".
- 18 марта стало известно, что "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" спорят за полузащитника испанского "Атлетико" Сауля Ньигеса, который стоит 150 млн евро.
- 20 февраля стало известно, что капитан французского ПСЖ Тьяго Силва может летом присоединиться к составу "Милана" .
Читайте также
-
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах