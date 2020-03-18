МЮ и "Ман Сити" спорят о футболисте за 150 млн евро
18 марта, 2020, 16:16
Английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" спорят за полузащитника испанского "Атлетико" Сауля Ньигеса, который стоит 150 млн евро
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в контракте 25-летнего испанца с мадридским клубом прописана сумма отступных в размере 150 млн евро, которую готовы выплатить оба клуба из Манчестера.
"Атлетико" хочет сохранить игрока и обновить соглашение с ним, прописав большую сумму отступных, но сам футболист не спешит завершать переговоры.
В сезоне-2019/20 на счету Сауля Ньигеса 4 гола в 37 матчах за "Атлетико".
Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 90 млн евро.
- Напомним, 1 марта Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Астон Виллу" в финале Кубка английской лиги.
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