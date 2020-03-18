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Espreso.tvСпортМЮ и "Ман Сити" спорят о футболисте за 150 млн евро

МЮ и "Ман Сити" спорят о футболисте за 150 млн евро


фото: Getty Images
Английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" спорят за полузащитника испанского "Атлетико" Сауля Ньигеса, который стоит 150 млн евро

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в контракте 25-летнего испанца с мадридским клубом прописана сумма отступных в размере 150 млн евро, которую готовы выплатить оба клуба из Манчестера.

"Атлетико" хочет сохранить игрока и обновить соглашение с ним, прописав большую сумму отступных, но сам футболист не спешит завершать переговоры.

В сезоне-2019/20 на счету Сауля Ньигеса 4 гола в 37 матчах за "Атлетико".

Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 90 млн евро.

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