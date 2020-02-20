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Espreso.tvСпортПо пути Ибрагимовича: в "Милан" бесплатно может вернуться капитан ПСЖ

По пути Ибрагимовича: в "Милан" бесплатно может вернуться капитан ПСЖ


фото: Getty Images
Капитан французского ПСЖ Тьяго Силва может летом присоединиться в состав итальянского "Милана"

Об этом сообщает TMZ.

35-летний центральный защитник ПСЖ Тьяго Силва может продолжить карьеру в итальянском "Милане". У бразильского капитана летом заканчивается контракт, над продолжением которого стороны пока не работают.

"У него всегда были отличные отношения с "Миланом". Если мы не продлим контракт с ПСЖ, то все может случиться", - сказал агент игрока.

Силва уже выступал за "Милан" с лета 2009-го до лета 2012-го года, после чего вместе с Златоном Ибрагимович перешел в ПСЖ за 42 млн евро.

В текущем сезоне центрбэк провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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