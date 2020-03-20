Карантин продолжат, если количество случаев заражения увеличится, - МОЗ

20 марта, 2020, 11:21

Если ситуация с распространением COVID-19 в Европе и Украине будет ухудшаться, карантин продлят

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не будет секретом. Но это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины, а также в странах ЕС. Если будет происходить рост, карантин будет 100% продолжено", - отметил Ляшко.

Напомним, карантин действует в Украине до 3 апреля