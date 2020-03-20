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Espreso.tvОбществоКарантин продолжат, если количество случаев заражения увеличится, - МОЗ

Карантин продолжат, если количество случаев заражения увеличится, - МОЗ

Если ситуация с распространением COVID-19 в Европе и Украине будет ухудшаться, карантин продлят

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не будет секретом. Но это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины, а также в странах ЕС. Если будет происходить рост, карантин будет 100% продолжено", - отметил Ляшко.

Напомним, карантин действует в Украине до 3 апреля

  • Напомним, ранее стало известно, что по всей Украине будут курсировать машины с громкоговорителями, которые будут призывать оставаться дома
  • Губернатор Калифорнии ввел строгий карантин для 40 млн жителей штата. Это первое серьезное ограничение, введенное на уровне отдельного штата в США распоряжением губернатора.
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