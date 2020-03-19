Карантин в Украине: по всей Украине будут курсировать машины с громкоговорителями, которые будут призывать оставаться дома

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства.

- не выходите на улицу без необходимости;

- не посещайте места скопления людей;

- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метра;

- соблюдайте меры личной гигиены;

- позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.