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Espreso.tvОбществоКарантин в Украине: по всей Украине будут курсировать машины с громкоговорителями, которые будут призывать оставаться дома

Карантин в Украине: по всей Украине будут курсировать машины с громкоговорителями, которые будут призывать оставаться дома

Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в Украине организуют курсирование автомобилей с громкоговорителями

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства.

- не выходите на улицу без необходимости;

- не посещайте места скопления людей;

- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метра;

- соблюдайте меры личной гигиены;

- позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

  • Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко предлагает по всей территории Украины принять меры чрезвычайного положения.
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