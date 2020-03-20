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Espreso.tvОбществоГубернатор Калифорнии ввел строгий карантин для 40 млн жителей штата

Губернатор Калифорнии ввел строгий карантин для 40 млн жителей штата


фото: reuters
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отдал приказ на введение жесткого карантина для всех жителей американского штата из-за резкого увеличения количества заболевших новым коронавирусом COVID-19

Об этом говорится в сообщении CNN.

"Всем 40 миллионам жителей штата Калифорния приказано оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - отмечается в сообщении.

Это первое серьезное ограничение, введенное на уровне отдельного штата в США распоряжением губернатора. Оно вступило в силу вечером четверга и будет оставаться в силе до следующего сообщения.

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При этом в штате будут оставаться открытыми АЗС, аптеки и продуктовые магазины. Рестораны, которые доставляют пищу, также продолжат работать. Доступными будут оставаться и услуги банков, правоохранительных органов и некоторых местных органов самоуправления.

По состоянию на сейчас, Калифорния не является наиболее пострадавшим штатом в стране. В целом, в нем обнаружено около 900 инфицированных коронавирусом, 19 умерших. Зато наибольшая заболеваемость в США наблюдается в штатах Нью-Йорк (5300 инфицированных) и Вашингтон (1370 больных).

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