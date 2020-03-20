Германия: первая федеральная земля строго ограничила передвижение людей

20 марта, 2020, 15:32

Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавируса

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкие СМИ.

"Мы почти полностью прекращаем общественную жизнь", - сказал в пятницу глава Баварии Маркус Зьодер, объявляя фундаментальные ограничения для баварцев.

С субботы покидать свою квартиру жителям Баварии разрешено лишь по уважительной причине. К ним относятся дорога на работу, совершение покупок, посещение врача и аптеки, помощь другим, посещение "партнеров по жизни", а также спорт и передвижения на свежем воздухе - но только изолированно или с людьми, с которыми живет человек.

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По словам Зьодера, с полуночи все федеральные земли хотят закрыть все рестораны. В течение последующих 14 дней заведения питания будут работать только на доставку или заказ "с собой". "Все остальные федеральные земли также хотят это внедрить", - сказал премьер Баварии.

По состоянию на 20 марта в Баварии есть по меньшей мере 3107 человек с положительным результатом теста на коронавирус. 15 человек умерли.

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В Германии вообще сообщено о примерно 14 000 случаях заболевания, что почти на 3000 больше, чем накануне. 31 человек умер.

Правительство Германии не исключает введения строгих карантинных мероприятий, если граждане не будут выполнять рекомендации о сокращении социальной активности.