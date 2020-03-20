Евро-2020: УЕФА решил, менять ли название турнира
20 марта, 2020, 19:27
УЕФА принял решение не менять название Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на 2021-й год
Об этом сообщает официальный twitter UEFA.
УЕФА объявил, что чемпионат Европы сохранит свое название и будет называться Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на лето 2021 года.
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Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля.
- Напомним, 17 марта глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины , после того как Евро перенесли на 2021-й год.
- Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 на 2021.
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