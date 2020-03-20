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Espreso.tvСпортЕвро-2020: УЕФА решил, менять ли название турнира

Евро-2020: УЕФА решил, менять ли название турнира


фото: Getty Images
УЕФА принял решение не менять название Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на 2021-й год

Об этом сообщает официальный twitter UEFA.

УЕФА объявил, что чемпионат Европы сохранит свое название и будет называться Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на лето 2021 года.

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Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля.

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