"Вест Хэм" Ярмоленко ввел во время карантина специфические тренировки

19 марта, 2020, 14:15

Английский "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, на время карантина ввел бесконтактный тренировочный процесс

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

18 марта "Вест Хэм" провел первую тренировку после карантина, оно прошло на открытом воздухе на базе клуба, футболисты между собой не контактировали, для каждого были придуманы индивидуальные планы тренировок.

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Все футболисты английского клуба сообщили, что здоровы, но клуб принимает дополнительные меры предосторожности, например, запрет на прием душа и еды на базе.