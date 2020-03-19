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Espreso.tvСпортЕвропейские футбольные чемпионаты планируют восстановить в середине мая

Европейские футбольные чемпионаты планируют восстановить в середине мая


фото: Getty Images
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что европейские футбольные чемпионаты планируют восстановить в середине мая

Об этом сообщает Marca .

По словам Тебаса, ожидается, что все национальные чемпионаты в Европе будут возобновлены после паузы, связанной с пандемией коронавируса, в середине мая.

"Планируется, что все лиги Европы будут восстановлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, восстановление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме. Будут проходить матчи без зрителей, зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране ", - сказал Табас.

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Он добавил, что одновременно с национальными турнирами возобновятся и розыгрыши еврокубков.

"Лига чемпионов и Лига Европы? Все то же самое, все планируется восстановить одновременно. Мы попытаемся восстановить все турниры, выработать общее решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией", - отметил президент Ла Лиги.

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