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Espreso.tvОбществоПортугалия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Португалия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса


фото: reuters
Президент Португалии Марсело Ребель де Соуза в среду объявил чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавируса

Как сообщает Politico со ссылкой на обращение президента страны Марселу Ребелу де Соуза, ограничения будут действовать до 2 апреля.

Чрезвычайное положение в Португалии позволяет ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать право работников в жизненно важных секторах на забастовку и запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания.

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Правительство может также "пригласить предоставления услуг" у предприятий и "изменить" их деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны. Он также может попросить сотрудников в жизненно важных секторах работать в другом месте, чем обычно, и в другое время.

Решение о чрезвычайном положении в Португалии было принято после того, как правительство запросил помощи в размере 9,2 млрд евро для поддержки компаний и семей, пострадавших от пандемии коронавируса.

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Марселу Ребелу де Соуза в своем обращении к нации подчеркнул, что решение о чрезвычайном происшествии в стране дает возможность действовать быстро, "но это не вакцина и не отличное решение".

На данный момент в Португалии зарегистрировано 642 новых случая заражения коронавируса и две смерти.

Ряд стран ЕС также ввела ограничительные мероприятия: запрещается въезд иностранцев и закрываются сухопутные границы. Во многих странах остались работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, а также жизненно важные структуры.

Число случаев заражения коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.

Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавируса, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.

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