Власти Чили объявили о введении "состояния катастрофы" из-за коронавируса и выводят на улицы армию
Об этом сообщает Reuters .
Сообщается, что соответствующие меры позволят правительству более эффективно справляться с распространением вируса в стране. В Чили ограничат сборы в общественных местах, установят карантин и комендантский час. Следить за выполнением карантинных мероприятий будут военные, которых власти также планируют привлечь для ограничения передвижения людей.
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Сегодня Министерство здравоохранения Чили заявило о 238 случаях заражения коронавирусом в стране. Уже закрыты школы и университеты, а с сегодняшнего дня ожидается закрытие воздушных, сухопутных и морских границ для иностранцев.
По словам чилийского президента, карантинные мероприятия будут действовать в стране как минимум 90 дней.
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