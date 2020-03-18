Власти Чили объявили о введении "состояния катастрофы" из-за коронавируса и выводят на улицы армию

18 марта, 2020, 16:55

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Сообщается, что соответствующие меры позволят правительству более эффективно справляться с распространением вируса в стране. В Чили ограничат сборы в общественных местах, установят карантин и комендантский час. Следить за выполнением карантинных мероприятий будут военные, которых власти также планируют привлечь для ограничения передвижения людей.

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Сегодня Министерство здравоохранения Чили заявило о 238 случаях заражения коронавирусом в стране. Уже закрыты школы и университеты, а с сегодняшнего дня ожидается закрытие воздушных, сухопутных и морских границ для иностранцев.

По словам чилийского президента, карантинные мероприятия будут действовать в стране как минимум 90 дней.