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Espreso.tvОбществоВ мире коронавирус убил уже 8810 человек, почти 219 тыс. заразились

В мире коронавирус убил уже 8810 человек, почти 219 тыс. заразились


фото: Reuters
По состоянию на четверг, 19 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 8810 человек, общее количество инфицированных достигло 218 815 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 81138 зараженных и 3249 умерших.

35713 зараженных и 2978 умерших зафиксировано в Италии, 17361 зараженных и 1135 умерших - в Иране, 14769 зараженных и 638 умерших - в Испании, 12 327 зараженных и 28 умерших - в Германии, 9415 зараженных и 150 умерших - в США, 9054 зараженных и 148 умерших - во Франции, 8565 зараженных и 91 умерший - в Южной Корее, 3067 зараженных и 33 умерших - в Швейцарии, 2644 зараженных и 72 умерших - в Великобритании, 2056 зараженных и 58 умерших - в Нидерландах.

В Австрии от коронавируса умерли 4 человека, в Норвегии - 6, в Бельгии - 14, в Швеции - 10, в Дании - 4, в Японии 29 в Малайзии - 2, в Канаде - 9, в Португадии - 2, в Австралии - 6, в Бразилии - 4, в Греции - 5, в Ирландии - 2, в Пакистане - 2, в Польше - 5, в словене - 1, в Бахрейне - 1, в Исландии - 1, в Индонезии - 19, в Таиланде - 1, в Египте - 6, в Люксембурге - 2, на Филиппинах - 19, в Турции - 2, в Индии - 3, в Эквадоре - 3, в Ираке - 12, в Сан-Марино - 11, в Ливане - 4, в панаме - 1.

В Украине зафиксировано 16 случаев заражения, 2 из которых - летальные.

В то же время во всем мире 84121 человек выздоровел после заражения коронавирусом.

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