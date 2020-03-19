Мейвезер принял важное решение о возвращении на ринг
19 марта, 2020, 13:15
Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер отказался от возобновления карьеры после смерти бывшей жена и родного дяди
Об этом сообщает TMZ .
По информации издания бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер отменит возвращения на ринг, которое планировал в нынешнем году.
11 марта нашли мертвой мать его троих детей, а 18 марта умер дядя и тренер боксера - Роджер Мейвезер.
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Ранее Флойд Мейвезер анонсировал начало сотрудничества с президентом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата Дейн Уайтом. Ожидалось, что американец может провести поединки с бойцами смешанных единоборств - россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором.
- Напомним, 11 марта бывшая жена Флойда Мейезера Джози Харрис была найдена мертвой в собственном автомобиле.
- 18 марта, в США в возрасте 58 лет умер тренер и дядя Флойда Мейвезера .
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