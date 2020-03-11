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Espreso.tvСпортМейвезер заявил, что следующий бой проведет против Нурмагомедова

Мейвезер заявил, что следующий бой проведет против Нурмагомедова


фото: Getty Images
Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что его следующим соперником станет боец смешанных единоборств россиянин Хабиб Нурмагомедов

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам бывшего чемпионат мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, он согласен на бой с чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедов.

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"Если я могу развлечь весь мир и устроить веселье, заработав при этом $ 600 млн, то почему бы и не устроить бои с Конором МакГрегором и Хабибом? Кто-то говорит, что не хочет смотреть мой бой с Хабибом. В конце концов, когда деньги поступят на мой счет мои дети скажут: "Папа, мы тобой гордимся". Прежде всего, я должен заботиться о своем доме и обеспечения благосостояния потомков. Если я смогу инвестировать еще $ 600 млн, которые останутся моим детям и внукам, то почему бы и нет? Так , я буду драться с Хабибом в следующем бою ", - сказал Мейвезер.

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