Бывшую жену Мейвезера нашли мертвой в собственном авто
11 марта, 2020, 20:13
Бывшая жена боксера Флойда Мейезера Джози Харрис найдена мертвой в собственном автомобиле
Об этом сообщает TMZ .
Харрис, которая является матерью троих детей боксера Флойда Мейвезера, найдена мертвой на территории своего дома в США. 40-летнюю женщину нашли в собственном автомобиле после поступления звонка. Полиция предполагает, что женщину не убили.
Мейвезер находился в отношениях с Харрис в течение 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение жены на глазах у собственных детей.
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- Напомним, 5 марта Флойд Мейвезер заявил, что готов встретиться с бойцами смешанных единоборств ирландцем Конором МакГрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым за $600 млн.
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