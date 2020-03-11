Бывшую жену Мейвезера нашли мертвой в собственном авто

11 марта, 2020, 20:13

Бывшая жена боксера Флойда Мейезера Джози Харрис найдена мертвой в собственном автомобиле

Об этом сообщает TMZ .

Харрис, которая является матерью троих детей боксера Флойда Мейвезера, найдена мертвой на территории своего дома в США. 40-летнюю женщину нашли в собственном автомобиле после поступления звонка. Полиция предполагает, что женщину не убили.

Мейвезер находился в отношениях с Харрис в течение 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение жены на глазах у собственных детей.

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