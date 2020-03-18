Умер тренер знаменитого американского боксера Мейвезера

18 марта, 2020, 09:07

В США в возрасте 58 лет скончался тренер и дядя знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера

Об этом сообщает TMZ .

17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер. Прежде всего он был известен как тренер бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях своего племянника Флойда Мейвезера.

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О причинах смерти Роджера Мейвезера ничего не сообщается. Вместе с тем известно, что он безразлично относился к собственному здоровью. Ранее Флойд Мейвезер утверждал, что его дяде можно дать 80 лет.

Несколько лет назад Роджер Мейвезер потерялся на улице, но вскоре был найден. По информации источников, Флойд Мейвезер тяжело переживает смерть близкого родственника.