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Espreso.tvОбществоЛукашенко о закрытии российско-белорусской границы: Россия вся пылает от коронавируса

Лукашенко о закрытии российско-белорусской границы: Россия вся пылает от коронавируса


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси ситуация с распространением коронавируса Covid-19 лучше, чем в России, при этом границу между двумя странами закрывает правительство России

Об этом сообщает БелТА.

"В Беларуси относительно спокойная ситуация, а Россия все пылает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический", - сказал Лукашенко.

Для Беларуси главной проблемой в этой ситуации он считает последствия "движений в направлении коронавируса" для экономики. По его словам, ситуация непосредственно с вирусом не является проблемной для районов и районных центров, в отличие от Минска и крупных городов. В связи с этим он призвал местные органы власти "без всякой паники работать с людьми, напоминая им о мерах", а население - не "бегать по аптекам" и не скупать маски, спецодежду или лекарства.

В связи с ростом спроса на медицинские маски, белорусские производители увеличили их выпуск и образовался избыток, рассказал президент. Он предложил продать их Германии: "Надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос".

Реакцию Беларуси на пандемию Лукашенко считает адекватной, тогда как "мир сошел с ума от коронавируса или, может быть, на основе этих всех соображений по коронавируса".

В Беларуси официально подтверждено 27 случаев заражения коронавируса, в России - 63. Соседние с Беларусью Украина, Польша, Латвия, Литва и Россия закрыли границы.

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