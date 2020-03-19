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Espreso.tvСпортЛомаченко прервал подготовку к бою с Лопесом и вернулся из США в Украину

Ломаченко прервал подготовку к бою с Лопесом и вернулся из США в Украину


фото: Getty Images
Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса и вернулся в Украину

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайер в twitter.

По его информации глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко прервал подготовку к боя с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом и вернулся из США в Украину.

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"Арум сказал, что предпочитает дождаться того момента, когда толпам болельщиков снова разрешат собираться вместе", - сказал Пагмайер после разговора с главой Top Rank.

Инсайдер подытожил, что бой между Ломаченко и Лопесом НЕ состоится 30 мая в Нью-Йорке и будет перенесен на другую дату.

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