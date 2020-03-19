Ломаченко прервал подготовку к бою с Лопесом и вернулся из США в Украину
Об этом сообщил инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайер в twitter.
По его информации глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко прервал подготовку к боя с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом и вернулся из США в Украину.
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"Арум сказал, что предпочитает дождаться того момента, когда толпам болельщиков снова разрешат собираться вместе", - сказал Пагмайер после разговора с главой Top Rank.
Инсайдер подытожил, что бой между Ломаченко и Лопесом НЕ состоится 30 мая в Нью-Йорке и будет перенесен на другую дату.
Bob Arum tells me Naoya Inoue will remain in Japan and stay in shape following the postponement of his April 25 bout, adding @VasylLomachenko has returned home to Ukraine amid the uncertainty over his likely delayed May 30 bout against @TeofimoLopez .- Lance Pugmire (@pugboxing) March 18, 2020
- Напомним, 18 февраля стало известно, что Василий Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса 30 мая в Нью-Йорке.
- 19 марта ексчемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Майки Гарсия заявил, что Теофимо Лопесу силу победить Василия Ломаченко .
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