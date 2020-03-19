Американский чемпион сделал неутешительный прогноз на бой Ломаченко - Лопес

19 марта, 2020, 11:11

Экс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Майки Гарсия считает, что американцу Теофимо Лопесу под силу победить украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает Bad Left Hook .

По словам американца Майки Гарсия, который владел титулами в четырех весовых категориях, на чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против обладателя пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса ждет составленное испытания.

"Я думаю, что это, наверное, будет самый тяжелый бой для Ломы со времен Линареса. Этот бой будет более жестким, потому что Теофимо сильный и мощный, большой от природы и быстрый. Лома в легком весе не совсем то же самое, когда он был во втором полулегком или даже ниже ", - отметил Гарсия.

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По его мнению, фаворитом боя будет Ломаченко, но Лопес имеет хорошие шансы на успех.

"Я думаю, что в Теофимо гораздо больше шансов, чем думают люди, но я все еще склоняюсь к тому, что украинец выиграет решением судей. Я не думаю, что Лома может потрясти Лопеса, но я отчетливо вижу, как Теофимо может нанести вред Ломе . Думаю, что Лома выиграет этот бой по очкам, но я не удивлюсь, если Лопес потрясет его и остановит ", - сказал Гарсия.

Напомним, в мая 2018 году Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса, но при этом впервые в профессиональной карьере побывал в нокдауне.