Промоутерская компания Ломаченко отменила все бои в марте и апреле

17 марта, 2020, 13:30

Промоутерская компания Василия Ломаченко Top Rank объявила об отмене всех матчей, которые должны состояться в марте и апреле из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Top Rank в twitter.

Промоутерская компания Боба Арума, за которую выступает чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко, отменила все боксерские события в марте и апреле из-за коронавирус COVID-19.

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В частности, будет перенесено защиту титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе (до 79,6 кг) россиянин Артура Бетербиева против китайца Фанлунь Мена, который должен был состояться 28 марта.

Также отложено бой японца Наойя Иноуэ, который 25 апреля должен был провести объединительный поединок с филиппинцем Джоном Казимеро с титулы WBA и WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Official statement from Top Rank



Stay safe, everyone. pic.twitter.com/aBhYcXyiYd - Top Rank Boxing (@trboxing) March 16, 2020