Ломаченко подтвердил дату боя за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщил совместный аккаунт Василия Ломаченко и Александра Усика LOMUS в Instagram.
"Уже официально! Промо-ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью-Йорке, США", - говорится в сообщении.
Лопес является чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг). Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчикам LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов Состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez # loma # lomachenko # lomalopez # lomalopez2020 # boxing # lopez # teofimolopez # лома # Ломаченко # wbo # wbc # wba # ibf # lomus # lomusofficial
- Напомним, Теофимо Лопес еще 8 февраля заявил, что проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира против Василия Ломаченко 30 мая .
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