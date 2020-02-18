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Espreso.tvСпортЛомаченко подтвердил дату боя за титул абсолютного чемпиона мира

Ломаченко подтвердил дату боя за титул абсолютного чемпиона мира


фото: BoxingScene
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Теофимо Лопеса 30 мая в Нью-Йорке

Об этом сообщил совместный аккаунт Василия Ломаченко и Александра Усика LOMUS в Instagram.

"Уже официально! Промо-ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью-Йорке, США", - говорится в сообщении.

Лопес является чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг). Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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