Коронавирус: Канада готова предоставить Украине препараты и оборудование

19 марта, 2020, 18:36



фото: reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для борьбы с коронавирусом