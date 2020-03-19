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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Канада готова предоставить Украине препараты и оборудование

Коронавирус: Канада готова предоставить Украине препараты и оборудование


фото: reuters
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
 
"Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которого стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран", - говорится в сообщении.
 
Была отмечена готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания.
 
"Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты", - передает пресс-служба президента Украины.
 
Также отмечается, что Трюдо пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.
  • Напомним, с 12 марта правительство ввело карантин по всей Украине.
  • В Украине зафиксированы 18 случаев инфицирования коронавируса.
 
 
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