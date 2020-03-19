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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине зафиксированы два новых случая

Коронавирус в Украине зафиксированы два новых случая

В Украине зафиксированы 2 новых случая инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

19 марта лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, уточнили в Минздраве.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

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