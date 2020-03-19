Коронавирус в Украине зафиксированы два новых случая
19 марта, 2020, 16:36
В Украине зафиксированы 2 новых случая инфицирования коронавирусом
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
19 марта лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, уточнили в Минздраве.
Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.
- 19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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