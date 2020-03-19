Коронавирус в Украине зафиксированы два новых случая

19 марта, 2020, 16:36

В Украине зафиксированы 2 новых случая инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

19 марта лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, уточнили в Минздраве.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.