Французский топ-клуб отказывается платить футболистам во время карантина
19 марта, 2020, 17:17
Французский клуб "Лион" прекратил выплату заработной платы футболистам на время остановки соревнований из-за коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
"Лион" приостанавливает выплату заработной платы игрокам с целью сокращения расходов, в связи с карантином во Франции из-за пандемии коронавируса.
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"Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением COVID-19, а также то, что все тренировки и соревнования на национальном уровне были приостановлены, мы должны сказать, что пошли на временное прекращение выплаты заработной платы", - говорится в заявлении французского клуба.
- 17 марта стало известно, что итальянские клубы отказываются платить зарплату футболистам во время вынужденной остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
- 27 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона" португальский форвард Криштиану Роналду впервые в 2020 году не смог забить за итальянский "Ювентус".
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