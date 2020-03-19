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Espreso.tvСпортФранцузский топ-клуб отказывается платить футболистам во время карантина

Французский топ-клуб отказывается платить футболистам во время карантина


фото: Getty Images
Французский клуб "Лион" прекратил выплату заработной платы футболистам на время остановки соревнований из-за коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

"Лион" приостанавливает выплату заработной платы игрокам с целью сокращения расходов, в связи с карантином во Франции из-за пандемии коронавируса.

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"Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением COVID-19, а также то, что все тренировки и соревнования на национальном уровне были приостановлены, мы должны сказать, что пошли на временное прекращение выплаты заработной платы", - говорится в заявлении французского клуба.

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