Французский топ-клуб отказывается платить футболистам во время карантина

19 марта, 2020, 17:17

Французский клуб "Лион" прекратил выплату заработной платы футболистам на время остановки соревнований из-за коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

"Лион" приостанавливает выплату заработной платы игрокам с целью сокращения расходов, в связи с карантином во Франции из-за пандемии коронавируса.

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"Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением COVID-19, а также то, что все тренировки и соревнования на национальном уровне были приостановлены, мы должны сказать, что пошли на временное прекращение выплаты заработной платы", - говорится в заявлении французского клуба.