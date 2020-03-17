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Espreso.tvСпортВ Италии клубы отказываются платить футболистам из-за пандемии

В Италии клубы отказываются платить футболистам из-за пандемии


фото: Getty Images
Итальянские футболисты отказываются платить зарплату футболистам во время вынужденной остановки сезона из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил журналист Николо Скира в twitter.

По его информации, клубы итальянских серии A и серии B стремятся сократить убытки от прекращения сезона из-за пандемии коронавируса и замораживают зарплаты игроков.

Профсоюз футболистов Италии выступает против этой идеи и хочет, чтобы игроки получали выплаты в полном объеме в течение всей паузы.

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Пока неизвестно, когда в Италии восстановят проведения матчей. Ранее президент профсоюза футболистов Дамиано Томмази выразил мнение, что пауза продлится как минимум до мая.

Чемпионат Италии по футболу приостановили до 3 апреля, из-за вспышки коронавируса в стране.

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