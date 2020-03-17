В Италии клубы отказываются платить футболистам из-за пандемии

17 марта, 2020, 14:27

Итальянские футболисты отказываются платить зарплату футболистам во время вынужденной остановки сезона из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил журналист Николо Скира в twitter.

По его информации, клубы итальянских серии A и серии B стремятся сократить убытки от прекращения сезона из-за пандемии коронавируса и замораживают зарплаты игроков.

Профсоюз футболистов Италии выступает против этой идеи и хочет, чтобы игроки получали выплаты в полном объеме в течение всей паузы.

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Пока неизвестно, когда в Италии восстановят проведения матчей. Ранее президент профсоюза футболистов Дамиано Томмази выразил мнение, что пауза продлится как минимум до мая.

Чемпионат Италии по футболу приостановили до 3 апреля, из-за вспышки коронавируса в стране.

Tira aria di bufera tra i presidenti (in prima fila quelli di #LegaPro che hanno и minori ricavi ma anche #SerieB e #SerieA avallano) e l ' #AIC : i club vogliono congelare gli stipendi dei calciatori, finché non si tornerà a giocare, in modo da far fronte alle perdite. # CoVid_19 - Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2020