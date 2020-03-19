Аналитики назвали сумму, которую потеряют футбольные топ-лиги из-за пандемии
Об этом сообщает консалтинговая компания KPMG.
По подсчетам аналитиков, общий доход, которого лишились чемпионата Испании, Италии, Англии, Франции и Германии, составит от 3,45 до 4 млрд евро. Наибольшие потери несет английская премьер-лига - 1,35 млрд евро. Только 800 млн евро АПЛ недополучила от телевизионных трансляций.
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В испанской Ла Лиге отсутствие трансляций повлечет убытки в 600 млн евро, в Серии А - 450 млн евро. Чемпионат потеряет 400 млн евро, а французская Лига 1 - 200 млн евро.
Подсчеты были сделаны до того, как УЕФА принял решение о переносе финальной части чемпионата Европы на следующий год. Если нынешний клубный сезон удастся доиграть до конца, то потери могут оказаться не такими масштабными.
- 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса.
- Также УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня .
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