Аналитики назвали сумму, которую потеряют футбольные топ-лиги из-за пандемии

19 марта, 2020, 11:39

Убытки футбольных клубов пяти европейских топ-чемпионатов из-за пандемии коронавируса могут достичь 4 млрд евро

Об этом сообщает консалтинговая компания KPMG.

По подсчетам аналитиков, общий доход, которого лишились чемпионата Испании, Италии, Англии, Франции и Германии, составит от 3,45 до 4 млрд евро. Наибольшие потери несет английская премьер-лига - 1,35 млрд евро. Только 800 млн евро АПЛ недополучила от телевизионных трансляций.

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В испанской Ла Лиге отсутствие трансляций повлечет убытки в 600 млн евро, в Серии А - 450 млн евро. Чемпионат потеряет 400 млн евро, а французская Лига 1 - 200 млн евро.

Подсчеты были сделаны до того, как УЕФА принял решение о переносе финальной части чемпионата Европы на следующий год. Если нынешний клубный сезон удастся доиграть до конца, то потери могут оказаться не такими масштабными.