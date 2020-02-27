"Лион" испортил Роналду невероятную голевую серию
Об этом сообщает ESPN в twitter.
Роналду 26 февраля не смог отличиться голом в первом матче 1/8 финала против французского "Лиона", который "Ювенутс" проиграл 0: 1.
До этого португалец забивал во всех матчах с начала года. В чемпионате Италии Роналду забивает во всех играх, начиная с декабря прошлого года, в 7 матчах 2020 г. он поразил ворота соперников 11 раз. В Кубке Италии форвард за это время провел 2 матча и забил в 2 гола.
Всего в нынешнем сезоне 35-летний португалец сыграл за "Ювентус" 31 матч, забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи.
For the first time in 2020, Cristiano Ronaldo failed to score in a game.- ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2020
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- Напомним, 26 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" проиграл на выезде "Лион" .
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