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Espreso.tvСпорт"Лион" испортил Роналду невероятную голевую серию

"Лион" испортил Роналду невероятную голевую серию


фото: REUTERS
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона" португальский форвард Криштиану Роналду впервые в 2020 году не смог забить за итальянский "Ювентус"

Об этом сообщает ESPN в twitter.

Роналду 26 февраля не смог отличиться голом в первом матче 1/8 финала против французского "Лиона", который "Ювенутс" проиграл 0: 1.

До этого португалец забивал во всех матчах с начала года. В чемпионате Италии Роналду забивает во всех играх, начиная с декабря прошлого года, в 7 матчах 2020 г. он поразил ворота соперников 11 раз. В Кубке Италии форвард за это время провел 2 матча и забил в 2 гола.

Всего в нынешнем сезоне 35-летний португалец сыграл за "Ювентус" 31 матч, забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи.

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