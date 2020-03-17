УЕФА назвал дату завершения европейских национальных чемпионатов

17 марта, 2020, 15:09

УЕФА хочет, чтобы все национальные футбольные чемпионаты в Европе возобновились одновременно и завершились до 30 июня

Об этом сообщает The Telegraph .

В Союзе европейских футбольных ассоциаций считают, что все лиги должны быть перезапущены одновременно после прекращения паузы, связанной с коронавирусом. При этом, национальные чемпионаты должны финишировать до 30 июня.

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Также УЕФА рассчитывает, что Лига чемпионов и Лига Европы будут проведены до конца.

Клубы английской премьер-лиги обсудят эти предложения УЕФА во время экстренной конференции 17 марта.