 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА назвал дату завершения европейских национальных чемпионатов

УЕФА назвал дату завершения европейских национальных чемпионатов


фото: Getty Images
УЕФА хочет, чтобы все национальные футбольные чемпионаты в Европе возобновились одновременно и завершились до 30 июня

Об этом сообщает The Telegraph .

В Союзе европейских футбольных ассоциаций считают, что все лиги должны быть перезапущены одновременно после прекращения паузы, связанной с коронавирусом. При этом, национальные чемпионаты должны финишировать до 30 июня.

Читайте также: УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

Также УЕФА рассчитывает, что Лига чемпионов и Лига Европы будут проведены до конца.

Клубы английской премьер-лиги обсудят эти предложения УЕФА во время экстренной конференции 17 марта.

  • 17 марта стало известно, что УЕФА намерен отменить Лигу наций-2021 и отказаться от проведения товарищеских матчей сборных до весны 2021 года.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать