УЕФА назвал дату завершения европейских национальных чемпионатов
17 марта, 2020, 15:09
УЕФА хочет, чтобы все национальные футбольные чемпионаты в Европе возобновились одновременно и завершились до 30 июня
Об этом сообщает The Telegraph .
В Союзе европейских футбольных ассоциаций считают, что все лиги должны быть перезапущены одновременно после прекращения паузы, связанной с коронавирусом. При этом, национальные чемпионаты должны финишировать до 30 июня.
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Также УЕФА рассчитывает, что Лига чемпионов и Лига Европы будут проведены до конца.
Клубы английской премьер-лиги обсудят эти предложения УЕФА во время экстренной конференции 17 марта.
- 17 марта стало известно, что УЕФА намерен отменить Лигу наций-2021 и отказаться от проведения товарищеских матчей сборных до весны 2021 года.
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