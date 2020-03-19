Это лишено смысла, - экс-заместитель Супрун о самодиагностике на COVID-19
Об этом заместитель генерального директора клиники "Обериг" Линчевский заявил в эфире программы "Pro здоровье с Ириной Коваль", передает Еспресо.TV.
Бывший замминистра здравоохранения прокомментировал вопрос ведущей относительно самостоятельной проверки на коронавирус дома различными тестами:
"Это лишено смысла. Во-первых, это надо прокалывать себе палец. Во-вторых, интерпретация тестов. Насколько они достоверны? Кто является производителем? В-третьих, они выявляют инфицирование гораздо позже. Это лишено смысла."
Он отметил, что врачи просят общество о социальном дистанцировании.
"Не игнорировать карантинные меры и без надобности не идти в общественные места, где есть скопление людей. Если такая необходимость возникла - в магазине, аптеке, где угодно, то держать безопасное расстояние полтора-два метра", - добавил он.
- Напомним, заместитель главврача Украины Виктор Ляшко сообщил, что по состоянию на 19 марта по стране распространено более 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
- 16 марта стало известно, что частная клиника провела "положительные" тесты на коронавирус, которые потом не подтвердились в референц-лаборатории
Читайте также
-
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах