Коронавирус: 40 тыс. экспресс-тестов отправлено по Украине, - Ляшко

19 марта, 2020, 14:52

По Украине распространено в общей сложности более 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

"Экспресс-тесты можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях. Уже более 40 000 экспресс-тестов разошлись по территории Украины. В то же время Украина принимает меры для того, чтобы обеспечить из государственного распределения экспресс-тесты. Первую поставку крупной партии мы ожидаем в субботу-воскресенье, чтобы распределить во все области ", - заявил Ляшко.