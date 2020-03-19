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Espreso.tvОбществоКоронавирус: 40 тыс. экспресс-тестов отправлено по Украине, - Ляшко

Коронавирус: 40 тыс. экспресс-тестов отправлено по Украине, - Ляшко


фото: reuters
По Украине распространено в общей сложности более 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

"Экспресс-тесты можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях. Уже более 40 000 экспресс-тестов разошлись по территории Украины. В то же время Украина принимает меры для того, чтобы обеспечить из государственного распределения экспресс-тесты. Первую поставку крупной партии мы ожидаем в субботу-воскресенье, чтобы распределить во все области ", - заявил Ляшко.

  • Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса.
  • Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что маски в аптеках появятся в пятницу-субботу.

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