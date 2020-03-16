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Espreso.tvОбществоВ Киеве частная клиника делала фальшивые тесты на коронавирус, - КГГА

В Киеве частная клиника делала фальшивые тесты на коронавирус, - КГГА

За тестирование на COVID-19 брали 1500 грн, однако все "положительные" результаты на коронавирус, поставленные в клинике, позже не подтвердились в референц-лаборатории

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Еспресо.TV .

"Этой клиникой было поставлено несколько положительных проб. После того, как они прошли референц-лабораторию, они все были аннулированы", - сообщил он.

Поворозник подчеркнул, что на попытки заработать "бешеные деньги" в условиях дефицита должны отреагировать правоохранительные органы, "в том числе и на тесты по 1500 грн, и на попытки продавать лекарства от коронавируса, которых не существует".

Он подчеркнул, что тесты на коронавирус нигде не продаются, и такое тестирование проводится только в медучреждениях. "Тест не дает 100% вариант, поэтому тест - это совокупный осмотр пациента: непосредственно тестирование, осмотр врачом, опросы, прослушивания и т.д.", - сказал он.

Всего в распоряжении Киева около 5000 тестов, они распределены между семью медучреждениями.

  • Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС
  • Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что ограничения передвижения людей между Киевом и между другими городами Украины имеют исключительно рекомендательный характер
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