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Espreso.tvОбществоИнститут Коха: в Германии в ближайшие месяцы коронавирусом могут заразиться 10 млн человек

Институт Коха: в Германии в ближайшие месяцы коронавирусом могут заразиться 10 млн человек


фото: reuters
В ближайшие месяцы в Германии коронавирус COVID-19 могут подхватить 10 млн человек, если граждане не будут соблюдать ограничения, считает президент Института Роберта Коха Лотар Вилер

Об этом пишет Die Welt.

"У нас экспоненциальный рост. Мы находимся в начале эпидемии, которая будет развиваться в течение многих недель и месяцев", - заявил он в Берлине.

В связи с этим Вилер призвал 80 млн жителей Германии ограничить социальные контакты.

В Германии зарегистрировали 8198 случаев инфицирования коронавирусом, что на одну тысячу больше, чем сообщалось ранее. 26 человек умерли.

Напомним, что Институт Коха спрогнозировал, что пандемия может длиться два года. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться от 60 до 70% населения страны.

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