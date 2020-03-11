 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирусом могут заразиться до 70% населения Германии, - Меркель

Коронавирусом могут заразиться до 70% населения Германии, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по оценкам экспертов, коронавирусом могут заразиться от 60 до 70% населения страны

Об этом Меркель заявила на совместной пресс-конференции с главой Минздрава Йенсом Шпаном.

"Коронавирус есть в Германии, это факт. Мы можем предположить, что от 60 до 70% населения заразится", - цитирует Меркель Die Zeit .

Меркель назвала главной задачей правительства взять под контроль и остановить распространение вируса.

Читайте также: Конференцию по коронавирусу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса

По состоянию на 11 марта от коронавируса в Германии умерли три человека.

В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 - летальные. В Европе эпицентром распространения заболевания является Италии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать