Коронавирусом могут заразиться до 70% населения Германии, - Меркель

11 марта, 2020, 15:32

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по оценкам экспертов, коронавирусом могут заразиться от 60 до 70% населения страны

Об этом Меркель заявила на совместной пресс-конференции с главой Минздрава Йенсом Шпаном.

"Коронавирус есть в Германии, это факт. Мы можем предположить, что от 60 до 70% населения заразится", - цитирует Меркель Die Zeit .

Меркель назвала главной задачей правительства взять под контроль и остановить распространение вируса.

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По состоянию на 11 марта от коронавируса в Германии умерли три человека.

В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 - летальные. В Европе эпицентром распространения заболевания является Италии.