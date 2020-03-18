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Espreso.tvСпортУкраинца признали самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси

Украинца признали самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси


фото: dynamo-brest.by
Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди признан самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на transfermarkt.

Немецкий портал оценивает центрбэка в 1,75 млн евро. Самая высокая цена за 32-летнего Хачериди была в 2014-м году, тогда украинец стоил 9 млн евро.

Второе место в рейтинге занял другой украинец из брестского "Динамо" Александр Нойок, который оценивается в 1,5 млн евро.

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Чемпионат Беларуси стартует завтра, 19 марта, и пройдет со зрителями.

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