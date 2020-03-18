Украинца признали самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси
18 марта, 2020, 15:51
Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди признан самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на transfermarkt.
Немецкий портал оценивает центрбэка в 1,75 млн евро. Самая высокая цена за 32-летнего Хачериди была в 2014-м году, тогда украинец стоил 9 млн евро.
Второе место в рейтинге занял другой украинец из брестского "Динамо" Александр Нойок, который оценивается в 1,5 млн евро.
Читайте также: В Европе только два футбольных чемпионата отказались идти на карантин из-за коронавируса.
Чемпионат Беларуси стартует завтра, 19 марта, и пройдет со зрителями.
- 16 марта стало известно, что в полуфинале Кубка Беларуси по футболу сыграет Брестское "Динамо" Артема Милевского и солигорский "Шахтер" Юрия Вернидуба.
- Напомним, 4 февраля Александр Нойок заявил, что готов сменить гражданство .
Читайте также
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
Читайте также
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса