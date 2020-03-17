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Espreso.tvСпортВ Европе только два футбольных чемпионата отказались идти на карантин из-за коронавируса

В Европе только два футбольных чемпионата отказались идти на карантин из-за коронавируса


фото: вynamo-brest.by
Турция и Беларусь не будут останавливать национальный чемпионат по футболу, несмотря на угрозу распространения коронавируса

Об этом сообщает "Трибуна".

Белорусская федерация футбола сообщила, что намеченный на 19 марта старт чемпионата Беларуси в высшей лиге начнется без смещения сроков. Матчи пройдут со зрителями.

Чемпионат Турции также продолжится, но на матчи не будут пускать зрителей.

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По последним данным в Беларуси зарегистрированы 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в Турции зарегистрированы 47 случаев заражения.

 

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