"Динамо" - "Шахтер": в Беларуси сыграют украинское дерби
16 марта, 2020, 15:22
В полуфинале Кубка Беларуси по футболу сыграет Брестское "Динамо" Артема Милевского и солигорский "Шахтер" Юрия Вернидуба
Об этом сообщает официальный сайт Федерацию футбола Беларуси.
Брестское "Динамо" украинцев Артема Милевского, Александра Нойка и Евгения Хачериди вышло в полуфинал после победы над "Ислочью" в серии пенальти.
Солигорский "Шахтер" под руководством экс-тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба в четвертьфинале дважды обыграл "Торпедо-БелАЗ".
В другом полуфинальном противостоянии встретятся "Славия" и БАТЭ.
Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные - на 29 апреля. Финал турнира должен состояться 24 мая в Минске.
- Напомним, 4 февраля украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок заявил, что готов сменить гражданство .
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