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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Шахтер": в Беларуси сыграют украинское дерби

"Динамо" - "Шахтер": в Беларуси сыграют украинское дерби


фото: championship.abff.by
В полуфинале Кубка Беларуси по футболу сыграет Брестское "Динамо" Артема Милевского и солигорский "Шахтер" Юрия Вернидуба

Об этом сообщает официальный сайт Федерацию футбола Беларуси.

Брестское "Динамо" украинцев Артема Милевского, Александра Нойка и Евгения Хачериди вышло в полуфинал после победы над "Ислочью" в серии пенальти.

Солигорский "Шахтер" под руководством экс-тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба в четвертьфинале дважды обыграл "Торпедо-БелАЗ".

В другом полуфинальном противостоянии встретятся "Славия" и БАТЭ.

Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные - на 29 апреля. Финал турнира должен состояться 24 мая в Минске.

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