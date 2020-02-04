Известный украинский футболист решил сменить гражданство

4 февраля, 2020, 10:02

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок заявил, что готов сменить гражданство

Об этом Нойок заявил на канале Артема Милевского в YouTube.

Нойок, который с 2016 года выступает в Беларуси, сказал, что собирается стать гражданином этой страны.

"Я говорил на эту тему. Сейчас вот все решается. Если будет хорошее предложение, точнее - конкретное предложение, поменять паспорт, я его буду рассматривать. Это нормально. Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь", - сказал Нойок.

Нойок с 2016 до 2018 года играл за минское "Динамо", сейчас 27-летний хавбек выступает за Брестское "Динамо", с которым в 2019 году стал чемпионом Беларуси. В прошлом сезоне он сыграл за свою команду 30 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

В Украине Нойок играл за "Шахтер", "Металлист" и донецкий "Металлург".

На его счету 20 матчей и 4 гола в составе молодежной сборной Украины.