Только свиные уши: Зинченко показал пустые полки магазина в Манчестере
18 марта, 2020, 11:01
Украинский футболист Александр Зинченко показал опустевшие полки магазина в Манчестере во время вспышки коронавируса
Видео с маркета Зинченко выложил в Сторис в Instagram.
"Зашел филешку взять. Свиные уши сами ешьте", - прокомментировал ролик игрок "Манчестер Сити".
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Сейчас чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 17 марта председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины, после того как Евро перенесли на 2021 год.
- Сам Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 на 2021.
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