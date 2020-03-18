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Espreso.tvМирТолько свиные уши: Зинченко показал пустые полки магазина в Манчестере

Только свиные уши: Зинченко показал пустые полки магазина в Манчестере


фото: Getty Images
Украинский футболист Александр Зинченко показал опустевшие полки магазина в Манчестере во время вспышки коронавируса

Видео с маркета Зинченко выложил в Сторис в Instagram.

"Зашел филешку взять. Свиные уши сами ешьте", - прокомментировал ролик игрок "Манчестер Сити".

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Сейчас чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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