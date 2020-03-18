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Espreso.tvСпортКоронавирус не помеха: чемпионат Крыма по футболу не будут останавливать

Коронавирус не помеха: чемпионат Крыма по футболу не будут останавливать


фото: oceanfc
Футбольные матчи чемпионата Крыма будут проводиться и в дальнейшем, несмотря на пандемию коронавируса в мире

Об этом сообщает официальный сайт Крымского футбольного союза.

Все матчи чемпионата Крыма по футболу пройдут в ближайшие выходные, но без зрителей.

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Крымский чемпионат проходит под эгидой УЕФА, но клубы не выступают в еврокубках. УЕФА признает Крым частью Украины. В премьер-лиге принимает участие 8 команд, после 17-го тура в турнирной таблице лидирует футбольный клуб "Евпатория".

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