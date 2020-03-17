ВОЗ посоветовала при симптомах коронавируса принимать парацетамол

17 марта, 2020, 18:42

Всемирная организация здравоохранения для лечения при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол

Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Die Welt

Отмечается, что при подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, ведь на сегодня продолжается изучение его негативного влияния на зараженных.

"Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях", - сообщил Линдмайер.

Линдмайер также отметил, что это касается только приема лекарств без медицинской консультации.