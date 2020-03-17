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Espreso.tvОбществоВОЗ посоветовала при симптомах коронавируса принимать парацетамол

ВОЗ посоветовала при симптомах коронавируса принимать парацетамол

Всемирная организация здравоохранения для лечения при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол
Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Die Welt .
 
Отмечается, что при подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, ведь на сегодня продолжается изучение его негативного влияния на зараженных.
 
"Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях", - сообщил Линдмайер.
 
Линдмайер также отметил, что это касается только приема лекарств без медицинской консультации.
  • Напомним, по данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 185 тыс. человек. Известно о более 7,3 тыс. смертельных случаев. Выздоровели чуть более 80 тыс. граждан.
  • В Иране количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 988 человек.
  • Врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские врачи повторяют ошибки при борьбе с коронавирусом.
  • Чили и Перу закрывают границы для иностранцев, с целью ограничить распространение коронавируса на континенте.
 
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