ВОЗ посоветовала при симптомах коронавируса принимать парацетамол
17 марта, 2020, 18:42
Всемирная организация здравоохранения для лечения при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол
Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Die Welt .
Отмечается, что при подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, ведь на сегодня продолжается изучение его негативного влияния на зараженных.
"Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях", - сообщил Линдмайер.
Линдмайер также отметил, что это касается только приема лекарств без медицинской консультации.
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