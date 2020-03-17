Страны Латинской Америки закрывают границы из-за коронавируса
Об этом сообщает Buenos Aires Times.
Как отмечается, Чили и Перу объявили о полном закрытии своих границ, тогда как крупнейшая авиакомпания Латинской Америки сокращает деятельность на 70 процентов, поскольку регион пытается бороться с пандемией коронавируса.
На сегодня в странах Латинской Америки зарегистрировали более 800 случаев коронавируса и семь смертей вследствие заболевания.
"Мы решили закрыть наземные, морские и воздушные границы для транзита иностранцев", - заявил президент Чили Себастьян Пинера.
В Чили в понедельник, 16 марта, выросло вдвое количество подтвержденных случаев коронавируса, до 155 человек.
Президент Перу Мартин Вискарра объявил двухнедельный карантин.
Напомним, коронавирус обнаружили у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартен. Сообщалось, что и сам президент Жаир Болсонару мог заразиться инфекцией. Однако, глава страны поспешил опровергнуть эту информацию.
По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 185 тыс. человек. Известно о более 7,3 тыс. смертельных случаев. Выздоровели чуть более 80 тыс. граждан.
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