Страны Латинской Америки закрывают границы из-за коронавируса

17 марта, 2020, 18:20

Чили и Перу закрывают границы для иностранцев, с целью ограничить распространение коронавируса на континенте

Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Как отмечается, Чили и Перу объявили о полном закрытии своих границ, тогда как крупнейшая авиакомпания Латинской Америки сокращает деятельность на 70 процентов, поскольку регион пытается бороться с пандемией коронавируса.

На сегодня в странах Латинской Америки зарегистрировали более 800 случаев коронавируса и семь смертей вследствие заболевания.

"Мы решили закрыть наземные, морские и воздушные границы для транзита иностранцев", - заявил президент Чили Себастьян Пинера.

В Чили в понедельник, 16 марта, выросло вдвое количество подтвержденных случаев коронавируса, до 155 человек. Президент Перу Мартин Вискарра объявил двухнедельный карантин.

Напомним, коронавирус обнаружили у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартен. Сообщалось, что и сам президент Жаир Болсонару мог заразиться инфекцией. Однако, глава страны поспешил опровергнуть эту информацию.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 185 тыс. человек. Известно о более 7,3 тыс. смертельных случаев. Выздоровели чуть более 80 тыс. граждан.