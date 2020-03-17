Коронавирус: врачи в Китае назвали ошибки при лечении больных
Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, ухаживающих за пациентами. Из-за этого растет уровень заболеваемости среди врачей и медсестер. Так в Ухане в первые недели борьбы с коронавирусом, заразились тысячи медработников, минимум 46 из них умерли, так как не хватало средств защиты.
Также, у некоторых зараженных COVID-19 сначала возникают лишь легкие симптомы или они совсем не проявляются. Поэтому больные неосознано распространяют вирус среди других людей. В связи с этим китайские врачи говорят о важности проведения тестов, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии.
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Особенно китайские врачи обратили внимание на необходимость соблюдать бдительность, даже если вспышка инфекции оказывается локализованной. Это связано с тем, что исключать новые случаи инфицирования нельзя.
- Напомним, что сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
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