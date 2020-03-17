В Иране от коронавируса умерли почти тысяча человек

17 марта, 2020, 17:59

В Иране количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 988 человек

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Ирана, передает Mehr News.

За последние 24 часа власть зарегистрировала 135 смертей и 1178 новых случаев инфицирования.

Общее количество людей, зараженных коронавирусом, в Иране достигло 16 169 человек. Из них 5 389 пациентов излечились.

В связи с высокими темпами распространения коронавируса в Иране предупредили, что COVID-19 может убить миллионы, если население будет продолжать путешествовать и игнорировать рекомендации медиков, сообщает AP.

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По оценке Тегеранского технологического университета имени Шарифа, при лучшем сценарии в Иране 120 тысяч человек могут заразиться коронавирусом и 12 тысяч больных умрут до окончания пандемии. Если жители не будут полностью соблюдать введенные ограничения, то количество случаев заражения достигнет 300 тысяч и 110 тысяч смертей.

При худшем сценарии, если люди не будут следовать указаниям, система здравоохранения Ирана не выдержит нагрузок. В результате коронавирусом заболеют 4 млн человек, и 3,5 млн человек умрут, свидетельствуют данные исследования Тегеранского университета.

Во всем мире зарегистрировано более 182 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых по меньшей мере 79 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7 тысяч пациентов.