УЕФА решил отменить Лигу наций и товарищеские матчи
17 марта, 2020, 11:11
УЕФА намерен отменить Лигу наций-2021 и отказаться от проведения товарищеских матчей сборных к весне 2021 года
Об этом сообщает Daily Mirror .
17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций проведет видеоконференцию, посвященную ситуации в футболе из-за пандемии коронавируса. На ней будет решена судьба чемпионата Европы-2020 года, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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По информации Daily Mirror, УЕФА готов на полную отмену Лиги наций и товарищеских матчей для того, чтобы довести до конца розыгрыш Лиги чемпионов. В таком случае в календаре не будет международных перерывов на матчи сборных до весны 2021 года.
- Напомним, 3 марта по итогам жеребьевки соперниками сборной Украины в Лиге наций стали команды Германии, Испании и Швейцарии .
- УЕФА 17 марта намерена объявить о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса.
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