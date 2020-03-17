УЕФА решил отменить Лигу наций и товарищеские матчи

17 марта, 2020, 11:11

УЕФА намерен отменить Лигу наций-2021 и отказаться от проведения товарищеских матчей сборных к весне 2021 года

Об этом сообщает Daily Mirror .

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций проведет видеоконференцию, посвященную ситуации в футболе из-за пандемии коронавируса. На ней будет решена судьба чемпионата Европы-2020 года, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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По информации Daily Mirror, УЕФА готов на полную отмену Лиги наций и товарищеских матчей для того, чтобы довести до конца розыгрыш Лиги чемпионов. В таком случае в календаре не будет международных перерывов на матчи сборных до весны 2021 года.