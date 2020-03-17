 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА решил отменить Лигу наций и товарищеские матчи

УЕФА решил отменить Лигу наций и товарищеские матчи


фото: Getty Images
УЕФА намерен отменить Лигу наций-2021 и отказаться от проведения товарищеских матчей сборных к весне 2021 года

Об этом сообщает Daily Mirror .

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций проведет видеоконференцию, посвященную ситуации в футболе из-за пандемии коронавируса. На ней будет решена судьба чемпионата Европы-2020 года, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт

По информации Daily Mirror, УЕФА готов на полную отмену Лиги наций и товарищеских матчей для того, чтобы довести до конца розыгрыш Лиги чемпионов. В таком случае в календаре не будет международных перерывов на матчи сборных до весны 2021 года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать