Сборная Украины получила соперников в Лиге наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка состоялась в Амстердаме (Нидерланды). Сборная Украины оказалась в третьей корзине и не могла встретиться с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией.
Соперниками команды Андрея Шевченко могли стать Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария из первой корзины, Бельгия, Франция, Испания, Италия - из второй, Хорватия, Польша, Германия, Исландия - из четвертой.
В итоге Украина попала в одну группу 4 с Германией, Испанией и Швейцарией.
Сборные в группах сыграют друг с другом дома и в гостях. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая запланирована на июнь 2021 года.
Последние команды из групп в лигах A и B опустятся в низшие дивизионы. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся выше.
Матчи группового этапа пройдут с 3 сентября до 17 ноября 2020 года.
Финальная стадия пройдет с 2 по 6 июня 2021 года.
- Напомним, 9 июня 2019 года в финальном матче Лиги наций сборная Португалии обыграла Нидерланды и стала первым в истории победителем турнира.
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