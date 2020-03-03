Сборная Украины получила соперников в Лиге наций

3 марта, 2020, 19:41

Состоялась жеребьевка Лиги наций, по итогам которой сборная Украины узнала соперников по групповому раунду

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка состоялась в Амстердаме (Нидерланды). Сборная Украины оказалась в третьей корзине и не могла встретиться с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией.

Соперниками команды Андрея Шевченко могли стать Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария из первой корзины, Бельгия, Франция, Испания, Италия - из второй, Хорватия, Польша, Германия, Исландия - из четвертой.

В итоге Украина попала в одну группу 4 с Германией, Испанией и Швейцарией.

Сборные в группах сыграют друг с другом дома и в гостях. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая запланирована на июнь 2021 года.

Последние команды из групп в лигах A и B опустятся в низшие дивизионы. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся выше.

Матчи группового этапа пройдут с 3 сентября до 17 ноября 2020 года.

Финальная стадия пройдет с 2 по 6 июня 2021 года.