УЕФА требует от клубов и лиг 300 млн евро за перенос Евро-2020, - СМИ

17 марта, 2020, 10:07

УЕФА требует от футбольных клубов и национальных лиг 300 млн евро за перенос чемпионата Европы на 2021 год

Об этом сообщает The Athletic .

По данным издания УЕФА требует 275 млн фунтов (около 302 млн евро) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы 2020 года.

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По данным источника, именно в такую сумму УЕФА оценивает возможность переноса Евро-2020 на 2021. Эти данные УЕФА передаст лигам 17 марта, во время видеоконференции, на которой будет решаться вопрос о переносе чемпионата Европы 2020 года.